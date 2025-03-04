Глава Кабмина Адылбек Касымалиев прибыл в Таджикистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его встретил заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон.

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев 4 марта прибыл с однодневным рабочим визитом в Душанбе, Таджикистан.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, в аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон.



В рамках визита запланированы переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в узком и расширенном форматах.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы, направленные на укрепление двусторонних отношений и расширение перспективных направлений сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, включая торгово-экономическую, энергетическую, транспортную и культурно-гуманитарную сферы.



Кроме этого, в рамках визита предусмотрено посещение Рогунской ГЭС для ознакомления с опытом Таджикистана в сфере гидроэнергетики.