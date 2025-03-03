Минобразования: Нужно 3 миллиарда сомов, чтобы поднять зарплату техперсоналу

В 2023 году директорам и их заместителям подняли трудовую оплату на 50 процентов

Для поднятия зарплаты на 50 процентов младшего и технического персонала, работающего в сфере образования, требуется 3 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

На заседании депутаты заслушивают отчет от министерств по исполнению постановления парламента по вопросам развития социальной сферы Кыргызской Республики.

Надира Джусупбекова рассказала, что в 2022 году всем педагогам, начиная от детского сада до высших учебных заведений, подняли зарплату на 100 процентов, младшему и техническому персоналу — на 80 процентов. В 2023-м директорам и их заместителям подняли трудовую оплату на 50 процентов.

«В 2024 году, согласно поручению Жогорку Кенеша, Минобразования разработало проект постановления по повышению жалований руководителям детских садов, внешкольных учреждений и профлицеев. На это дополнительно потребуется 600 миллионов сомов. Кроме того, для поднятия зарплаты младшему и техническому персоналу на 50 процентов также разработан и согласован проект постановления. Требуемая дополнительная сумма — 3 миллиарда сомов», — сказала замминистра.

По ее словам, для реализации указанных постановлений Минобразования и Минфин совместно ведут поиски источников финансирования.

Источник: 24.kg