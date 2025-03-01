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Темирболот Абыкеев назначен мэром города Баткен

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен мэром города Баткен Баткенской области.

           