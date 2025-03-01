Темирболот Абыкеев назначен мэром города Баткен

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен мэром города Баткен Баткенской области.
|01.03.2025
|Курс
|USD
|87.45
|EUR
|90.96
|RUB
|1.00
|JPY
|5.81
|CNY
|12.01
Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен мэром города Баткен Баткенской области.