Дастан Джумабеков: "Мы дали землю, они нам дали землю взамен. Все обоюдно"

Народ должен знать, кто стоит за этим важным соглашением.

Соглашение по границе между КР и РТ, действительно, историческое событие. Во-первых, мы поставили точку в приграничных спорах с соседями. В дальнейшем прошлая конфликтная и трагическая история не будет повторяться, мы уже законно будем определять все точки границы, будем четко знать, где наша линия госучастка, а где соседей. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Дастан Джумабеков.

По его словам, народ должен знать, кто стоит за этим важным соглашением.

"Хочу поблагодарить комиссию, которую возглавлял Камчыбек Кыдыршаевич. Четыре года они работали. Сейчас соглашение пойдет на подпись нашему президенту. На следующей неделе его будут рассматривать в Таджикистане. Теперь все вопросы между нашими странами будут решаться только мирным дипломатическим путем. Совместное управление теми же водными ресурсами и дорогами – этот тот консенсус, который был необходим. Как сказал Ташиев, победителей в этом вопросе нет. Мы дали им землю, они нам дали землю взамен. Все обоюдно. И самое главное, все решилось мирным путем", - подчеркнул Дастан Джумабеков.

Источник: Вечерний Бишкек