Президент снял с должностей мэров Каракола и Кызыл-Кии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующие распоряжения подписал Садыр Жапаров.

Фархат Алжамбаев освобожден от должности мэра Каракола Иссык-Кульской области, а Асилбек Маткалыков - от должности мэра Кызыл-Кии Баткенской области. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает служба информационной политики администрации президента.

Фархат Алжамбаев и Асилбек Маткалыков.

Соответствующие распоряжения подписал Садыр Жапаров. Уточняется, что Алжамбаева уволили "согласно поданному заявлению", а Маткалыкова - "на основании личного заявления".