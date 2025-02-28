Президент снял с должностей мэров Каракола и Кызыл-Кии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующие распоряжения подписал Садыр Жапаров.
Фархат Алжамбаев освобожден от должности мэра Каракола Иссык-Кульской области, а Асилбек Маткалыков - от должности мэра Кызыл-Кии Баткенской области. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает служба информационной политики администрации президента.
Фархат Алжамбаев и Асилбек Маткалыков.
Соответствующие распоряжения подписал Садыр Жапаров. Уточняется, что Алжамбаева уволили "согласно поданному заявлению", а Маткалыкова - "на основании личного заявления".