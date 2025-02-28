Маматалиев:"Теперь на границе перестанут гореть дома и гибнуть люди"

Один из самых скандальных участков участок Торт-Кочо стал нейтральным.

Таджикистан был единственной соседней страной, с которой у нас оставался нерешенный вопрос границы. Это создавало проблему, так как там происходили настоящие войны, погибали наши солдаты, наши граждане, наносился материальный ущерб. Поэтому, мы ждали это соглашение, понимая, что невозможно будет решить проблему в одностороннем порядке. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Марлен Маматалиев.

Он отметил, важное было, чтобы вопрос решался исключительно дипломатическим путем, путем торгов и переговоров.

"Что, в принципе, и произошло. Как мы видели из доклада, около 2500 гектаров мы отдали, и столько же, в принципе, мы и возвратили, вернули. По водным ресурсам мы его используем одинаково, то есть все пополам поделили. Что касается дороги, ее тоже сделали с нейтральным статусом. Один из самых скандальных участков участок Торт-Кочо стал нейтральным. Другая ветка, которая у них вела в сторону анклава, по ней договорились, что у РТ будет отдельная, у нас - отдельная дорога. Если посмотреть с точки зрения истории и того, как мы к этому пришли, можно говорить о хорошей работе нашей комиссии. Поэтому, соглашение надо принимать положительно. Это шанс на мирное сосуществование с соседями. Если бы мы стояли на своем дальше, через какое-то время могли вновь начаться конфликты", - подчеркнул Марлен Маматалиев.

Депутат уверен, тот факт, что мы закончили с решением приграничных конфликтов именно сейчас, оценят будущие поколения. Ведь это приведет к миру и процветанию.

"Теперь можно будет спокойно ставить пограничные заборы и т.д., и быть уверенным, что никто ничего не нарушает, никто не тянет одеяло на себя, так как документ подписан. Это - мир. Теперь, наконец, на границе с РТ перестанут гибнуть люди и гореть дома", - заключил Марлен Маматалиев.

Источник: Вечерний Бишкек