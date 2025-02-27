Ташиев: В свое время Баяман Эркинбаев взял и продал кому-то 12,5 га земли, принадлежащих Кыргызстану, мы их вернули

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы спорами добились возвращения этих земель Кыргызстану, если даже они находятся в Пролетарске.

Зампред Кабмина Камчыбек Ташиев 27 февраля в Жогорку Кенеше рассказал, что Кыргызстан вернул себе 12,5 га земли в таджикистанском городе Пролетарск.



«В центре города Пролетарск в союзное время была кыргызская организация Сельхозхимия или Сельхозтехника, у которой было 12,5 га земли. Но этот участок в свое время взял Баяман Эркинбаева [бывш.депутат Жогорку Кенеша] и продал кому-то. Мы спорами добились возвращения этих земель Кыргызстану, если даже они находятся в Пролетарске. Мы вернули эти земли. Если бы промолчали, никто бы и не заметил. Но спустя месяцы споров мы вернули эти земли», - сообщил он.



Баяман Эркинбаев был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, избирался в 1995, 2000, 2005 годах. В сентябре 2005 года он был убит возле своего дома на улице Гоголя в Бишкеке. Он основал международную федерацию борьбы «Алыш».