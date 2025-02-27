Ташиев рассказал, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты Жогорку Кенеша 27 февраля заслушивают информацию о кыргызско-таджикской границе.



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан.

«При описании границы Лейлекского района кыргызской стороне передано 155 га участка Кайрагач Таджикистана и 35 га земли анклава Кайрагач. Общая площадь — 190 га.



Вместо этого Кыргызстан передал 21 га участка Саада, 23,5 га участка Раззаков, Селкан — 4 га, Майты — 7 га, Пролетарск — 12,5 га, Улак-Жай — 15 га, Ак-Арык — 7 га, Кара-Бак — 65 га. Вместо участка анклава Кайрагач с участка Майты передано 35 га. Всего — 190 га.



Мы получили 190, отдали 190. Лейлекские знают… Мы отдали мелкие участки и провели обмен. Если вы спросите, что за земли 12,5 га Пролетарска? В середине Пролетарска в союзное время была организация Сельхозхимия или Сельхозтехника, было 12,5 га участка этой организации. Но этот участок продали. Мы вернули эти земли. Если бы промолчали, никто бы и не заметил. Но мы вернули эти земли. Также ниже Ак-Арыка. Там было 7 га земли, куда наши никогда не ездили и не пользовались. Эти места использовали таджики. Но мы засчитали эти земли за нами.



Из-за того, что государственная граница от 1992 года проходит посередине автодороги Худжанд—Арка—Канибадам, таджикская сторона предложила полностью эту автодорогу и 3 га базара «Достук» передать им. Общая площадь составила 12 га. То есть середина дороги с нашей стороны и базар. Вместо этого мы получили в два раза больше территории — 25 га сельхозземель в местности Лаккон. Почему? Мы объяснили, это базар, коммерция, люди зарабатывали деньги. Это первое. Второе, дорога — это не просто площадь.



Кыргызская сторона передала 200 га в местности Кара-Бак, Лаккон. Вместо этого таджикская сторона передала 200 га: в том числе 130 га в местности Кара-Бак, Лаккон, 70 га в местности Курук-Сай. Это сельхозземли.



В местности Кайрагач государственная граница проходит вдоль канала Селкан. Анклав Кайрагач упразднен. Участок автодороги Кара-Бак—Лаккон передали таджикской стороне.



Я объясню, почему так. У таджикской стороны была дорога в объезд Кара-Бака. Они попросили создать условия, чтобы проезжать по прямой, а не в объезд. Мы это приняли и попросили 200 га сельхозземель.



В результате что произошло? Ниже Кулунду есть большой канал Селкан, с той стороны были небольшие участки, мы их отдали. Получили участки от них. И теперь граница будет проходить вдоль канала Селкан. Не будет как раньше, 2 га с той стороны, 4 га с этой стороны.



Водозабор «Головной». Из-за того, что граница проходит вдоль реки Ак-Суу/Исфара… Я вам объясню подробнее. Еще при переговорах в 1989 году кыргызская и таджикская стороны решили поделить «Головной» поровну. Но мы не стали это рассматривать, мы это не признали. Ак-Суу изначально делится на два, когда подходит к «Головному», перестает делиться. Они говорят, что надо делить, мы говорим, что нет. Вот так были споры в течение двух лет. В результате мы сказали, что если будем делить, тогда вы должны нам компенсировать. Все равно там есть договора, как нужно делить воду. Мы поделили три люка— по полтора. Там где-то 3 метра. За счет этого мы взяли 500 га участка Мунжу-Булак в Чон-Алайском районе, это был очень конфликтный участок, 100 га участка Кароол-Дон. На входе в город Сулюкта граница проходила прямо над городом, мы эту часть на 100 га подвинули. Мы отодвинули от основной трассы. Также получили 150 га участка Катта-Туз. Этот участок был то таджикским, то нашим, были споры. Но мы посмотрели по документам и этот участок никогда не был нашим. Несмотря на это, мы поделили его поровну — по 300 га. Все нефтескважины поделены на два. В дополнение из 300 га мы получили еще 150 га. Таким образом если участок Катта-Туз был 600 га, мы получили 450 га. За полтора люка на водозаборе «Головной» мы получили 750 га.



Мы упорядочили чересполосные земли между Баткенским районом Баткенской области и Исфаринским районом Согдийской области. В результате таджикской стороне передано 91 га земли жителей села Достук, 8,3 га участка Мазаит, 17,5 га села Кок-Терек, 20,1 га села Таш-Тумшук, 5 га участка Дача.



Что мы получили вместо этого? Мы получили 18,4 га села Сомониён Исфаринского района, участок Дахму — 3,1 га, часть села Ходжаи-Аало — 21,5 га, участок Говсувар — 2,7 га, участок Мин-Булак — 42 га, часть участка Лаккон — 55 га. Всего — 142,7 га.



Кроме того, вместо компенсации за новые дома в селе Достук мы получили 30 га сельхозземель на участке Лаккон. Я объясню. Мы полностью отдали село Достук. Потому что село Достук является самым отдаленным. Нет экономической или стратегической пользы для нас. Мы отдали село Достук, мы отдали 91 га и получили 91 га. Но мы поставили условие: мы только отстроили село Достук, там есть новые дома, там есть пограничная застава, мы ее отдаем. Кстати, мы получили их пограничную заставу в Кайрагаче. Значит, вы должны дать нам компенсацию и получили 30 га в селе Кара-Бак. Я думаю, можно сносить и построить дома, а земля бесценна. Мы переселим жителей села Достук и построим им новые дома.



Анклав Ворух. Таджикская сторона, по данным от 1991 года, пользовалась 19 тыс. га земли. После сложных переговоров мы отдали им 14,5 тыс. га. Как вы знаете, они перешли горы и полностью заняли эти места. Наши граждане не могли туда поехать. Были сложные встречи, переговоры. Кроме того, таджикской стороне по их просьбе передано 1 тыс. га пастбищ вокруг анклава Ворух. Вместо этого мы получили 1 тыс. га пастбищ участка Караган-Сай в Чон-Алайском районе. Таджикская сторона сказала, что у них очень много людей в Ворухе. Так как граница определена, они не могут пройти дальше. Как раньше не смогут пользоваться. Поэтому для выпаса скота они просили 5 тыс. га земель. Но мы сказали, что не сможем отдать 5 тыс. га, но дали 1 тыс. га. Вместо этого мы получили 1 тыс. га пастбищных земель в Чон-Алайском районе.



Вы знаете, есть место, где ставили вагоны. Там был конфликт, мы полетели на двух вертолетах. Один из них аварийно сел. Мы заставили убрать вагоны. Вот это место, где стояли вагоны, мы взяли — это 300 га.



Там был мост в Караган-Сае, ниже Унжу-Булак. Этот мост перешел таджикской стороне. Жители Чон-Алая просили построить новый мост, я поручил МЧС. Мы готовились строить новый мост. Но теперь прежний мост остался нам, нет необходимости строить новый мост. Мы можем через этот мост переходить на пастбища.



Стороны достигли соглашения о строительстве и использовании дорог нейтрального статуса: Дача—Капчыгай—Ходжаи-Аало—Ворух протяженностью 3425 метров и шириной 40 метров, Мин-Орук—Самаркандек—Ориёна—Шуристон протяженностью 3241 метр и шириной 40 метров.



Также разрабатывается договор о нейтральном статусе участка дороги Төрт-Көчө протяженностью 253,74 метра, расположенного на пересечении дорог Ош—Раззаков и Исфана—Ворух.



Там есть мост. Он остался на кыргызской стороне. Для согласования одного моста мы проводили переговоры на протяжении шести месяцев. Так как участок выделили они, а мост строили мы. Мост протяженностью 20 метров потребовал шестимесячных переговоров. Но в итоге мы получили этот мост, так как он имеет стратегическое значение для нас. Все жители Баткенского, Лейлекского районов пользуются этим мостом.



Торт-Кочо получил нейтральный статус. Полотно дороги 10 метров, по обеим сторонам 15 метров полосы безопасности. Дорога шириной 40 метров будет иметь нейтральный статус — она не кыргызская и не таджикская. В международных соглашениях есть такой нейтральный статус. Обе страны будут пользоваться. Как раньше никто не может перекрыть этот участок. Таким образом решился вопрос Төрт-Көчө.



Таджикская сторона построит и будет пользоваться дорогой Дача — Капчыгай. Кыргызская сторона построит и будет пользоваться дорогой Мин-Орук—Самаркандек. А участком дороги Төрт-Көчө будут пользоваться обе стороны.



Таким образом мы решили вопрос дорог. Не было одностороннего решения вопроса.



Достигнута договоренность, что кыргызская сторона может беспрепятственно пользоваться дорогой Кулунду—Максат на участке Сай Лейлекского района. Это дорога, которая уходит вниз. Это участок Сай. Там постоянно были споры. До сегодняшнего дня люди пользуются разбитой дорогой. Теперь мы отремонтируем дорогу и будем пользоваться. Это все предусмотрено в соглашении, это не просто слова.



По итогам делимитации кыргызско-таджикской границе решением межправительственного соглашения двух стран будут созданы условия для беспрепятственной эксплуатации специалистами оставшихся на другой стороне объектов сельского хозяйства и энергетики. Мы жили в Советском Союзе, были объекты, которые построены совместно или одной стороной на территории другой стороны. Мы вносим вопрос о согласовании использования этих объектов. Мы определили эти территории и решили выдать госакты. Теперь мы беспрепятственно будем пользоваться этими объектами. И они тоже.



На сегодняшний день решены все проблемные вопросы кыргызско-таджикской границы», - сказал он.

Источник: АКИpress