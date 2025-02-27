6 комитетов ЖК одобрили Договор и соглашения по кыргызско-таджикской границе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты решили не обсуждать документы, так как документы поступили на согласование.
6 комитетов Жогорку Кенеша 27 февраля одобрили Договор и соглашения по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.
Комитеты рассмотрели Договор о делимитации кыргызско-таджикской границы, соглашения по водно-энергетической и дорожной инфраструктурам.
В ходе объединенного заседания комитетов зампред Камчыбек Ташиев рассказал, как решены вопросы по границе с соседней страной. По его словам, обменены участки с учетом интересов двух сторон.
Депутаты решили не обсуждать документы, так как документы поступили на согласование. Они проголосовали за одобрение Договора и соглашений. Вопросы депутаты решили задать тогда, когда документы поступят на ратификацию в парламент.
Источник: АКИpress