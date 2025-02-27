Спорная дорога через Төрт-Көчө обрела статус нейтральной, она не принадлежит ни Кыргызстану, ни Таджикистану, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По Төрт-Көчө много чего есть сказать. Предательство было со стороны наших чиновников, больших руководителей.

Дорога через Төрт-Көчө, которая не раз была поводом для раздора между Кыргызстаном и Таджикистаном, обрела статус нейтральной, сообщил зампред Кабмина Камчыбек Ташиев 27 февраля на объединенном заседании 6 комитетов Жогорку Кенеша.



Комитеты рассматривают Договор и соглашения по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.



По его словам, само дорожное полотно составляет 10 метров, полосы безопасности с двух сторон по 15 метров. Дорога нейтральная. Ни Кыргызстану, ни Таджикистану она не принадлежит, отметил он.

«По Төрт-Көчө много чего есть сказать. Предательство было со стороны наших чиновников, больших руководителей. Я вам позже расскажу об этом, чтобы сейчас не нагнетать обстановку», - проинформировал Ташиев.

Также, как сообщил зампред Кабмина, мост по этой дороге остается за кыргызской стороной. Из-за моста переговоры остановились на 6 месяцев. Этот мост имеет стратегическое значение для КР. Жители Баткенского и Лейлекского районов проезжают через него, сказал он.



По словам Ташиева, автодорогу Дача — Капчыгай (3400 метров) построит Таджикистан и будет ею пользоваться, а автодорогу Миң Булак — Самаркандек (3300 м) построит Кыргызстан и тоже будет ею пользоваться.

Источник: АКИpress