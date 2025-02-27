С сегодняшнего дня снимается гриф ДСП, - Ташиев о переговорах по кыргызско-таджикской границе

Депутаты рассматривают информацию о делимитации кыргызско-таджикской границе.

С сегодняшнего дня снимается гриф «для служебного пользования», сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 февраля на заседании парламента, говоря о переговорах по границе.



Депутаты рассматривают информацию о делимитации кыргызско-таджикской границе.



«До этого все вопросы были ДСП, под грифом секретно. Во время согласования и переговоров могли быть разные разговоры, что могло бы негативно повлиять на переговоры. С сегодняшнего дня ДСП снимаем, будем обсуждать открыто. Мы достигли договоренностей, поставили подписи. После того, как обсудим с вами, президенты подпишут, мы снова придем на ратификацию. После этого президенты подпишут окончательный вариант и между двумя странами составят договор», - сказал он.

Источник: АКИpress