Ташиев рассказал, как проходила работа по описанию кыргызско-таджикской границы

Одностороннее решение вопроса никогда не приведет к хорошему.

Депутаты Жогорку Кенеша 27 февраля заслушивают информацию о кыргызско-таджикской границе.



Как сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, работа началась в декабре 2002 года. Во время переговоры правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали 45 протоколов, топографические рабочие группы подписали 86 протоколов, рабочие по правовым вопросам подписали 25 протоколов.



Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1006,84 км, в том числе 519,9 км были описаны до 2011 года, остальные 486,94 км утверждены в последние три года.

«Надо отметить, что в 2011 году таджикская сторона по утвержденным 519,9 км предложила подписать договор о кыргызско-таджикской границе и подготовила соответствующие материалы. Но кыргызская сторона до полного описания границы отказалась подписать договор. Потому что описанные 519,9 км касались только горных районов и не затрагивали густонаселенные местности, где были спорные моменты», - сказал Ташиев.



По его словам, с момента начала двусторонних переговоров таджикская сторона при описании границы придерживалась материалов от 1924 года и 1927 года. Кыргызская сторона придерживалась договора о создании СНГ от 1991 года, Алматинской декларации от 1991 года и Московской декларации. То есть две страны предлагали разные документы для уточнения.



«Позже две стороны не могли прийти к единому мнению в переговорах. В течение десяти лет с 2011 по 2021 год не смогли согласовать ни один метр границы», - сказал он.



Как сказал Ташиев, в последующие три года две страны проводили полевые и камеральные исследования и пришли к единому мнению. «В конце концов мы пришли к мнению, что будем уточнять границу не по картам от 1924, 1927 годов, а по документам 1991 года, и начали уточнять границу по тем границам, которые сейчас существуют. Вторая сторона согласилась», - рассказал он.



«Не могу сказать, что все принятые решения являются односторонними, потому что таким образом вопрос государственной границы никогда не решится. Одностороннее решение вопроса никогда не приведет к хорошему. Только когда две стороны будут довольны, будет мир. Когда надо, таджикская сторона уступала нам, когда надо было им, мы уступали им», - сказал Ташиев.

Источник: АКИpress