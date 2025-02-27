Село Достук в Баткенском районе полностью отдали Таджикистану, взамен получили 121 га земли, - Ташиев 

Жителям села Достук вновь построим новые дома
Село Достук в Баткенском районе вместе с новыми домами полностью отдали Таджикистану, сообщил зампред Кабмина Камчыбек Ташиев 27 февраля на объединенном заседании ряда комитета в Жогорку Кенеша.
Комитеты рассматривают Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.
«Достук — самое отдаленное село и никакой стратегической или экономической выгоды от него нет, мягко говоря. 91 га земель отдали и 91 га получили. Как компенсацию за новые дома получили дополнительно 30 га поливных площадей на участке Лакол», - рассказал он.
Жителям села Достук вновь построим новые дома, отметил Ташиев.
Источник: АКИpress