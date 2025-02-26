ГКНБ предлагает запретить лицам с судимостью занимать высокие государственные должности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Принятие данного законопроекта позволит усилить антикоррупционную составляющую государственной политики

ГКНБ предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты в сфере установления дополнительных требований к кандидатам на высшие государственные должности. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.



Так, ГКНБ предлагает для лиц, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную, а также в отношении которых уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям:



- отказ в регистрации в качестве кандидата и последующем избрании на должности президента;



- отказ в регистрации и избрании депутатами Жогорку Кенеша;



- запрет на занятие должностей в Кабинете министров и иных государственной органов;



- запрет на занятие должностей члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;



- запрет на занятие должностей председателя, а также его заместителями и членов правления Национального банка;



- запрет на занятие должностей аудитора Счетной палаты.



Проект конституционного закона разработан в рамках второго этапа деятельности по противодействию коррупционных проявлений в государственных органах.



Проект закона направлен на повышение доверия граждан к органам государственной власти, формирование безукоризненной репутации высших должностных лиц и представителей законодательной, исполнительной власти КР, органов государственной власти КР, обладающих специальным статусом, а также укрепление принципа верховенства права и законности.



«Законопроект исходит из приоритета общественных интересов и морально-нравственных установок в вопросах формирования высшего руководства страны. Он направлен на недопущение доступа к высшим государственным должностям лиц, чьи прошлые противоправные деяния, независимо от факта снятия или погашения судимости, могут поставить под сомнение их безупречную репутацию и способность действовать исключительно в интересах государства и граждан», - пишет ГКНБ в справке-обосновании.



В ГКНБ считают, что принятие данного законопроекта позволит:



- усилить антикоррупционную составляющую государственной политики;



- снизить риски злоупотреблений и конфликта интересов со стороны высших должностных лиц;



- укрепит принципы транспарентности и законности во властных структурах;



- повысить авторитет и международный имидж Кыргызстана как демократического правового государства.

Источник: АКИpress

