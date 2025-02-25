Делегация Европарламента прибыла в Кыргызстан

Мунир Сатури — глава подкомитета Европарламента по правам человека.

Делегация депутатов Европарламента во главе с Муниром Сатури прибыла в Кыргызстан по приглашению президента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил источник в администрации главы государства.

Отмечается, что визит происходит в рамках официального взаимодействия между Кыргызстаном и Европейским союзом и у депутатов запланированы встречи на уровне руководства страны.

В феврале Мунир Сатури заявил, что власти КР отказались принять делегацию в запланированные сроки, после чего в МИД КР сообщили, что Садыр Жапаров поручил официально пригласить депутатов Европарламента для ознакомления с реальной ситуацией в стране.

Мунир Сатури — глава подкомитета Европарламента по правам человека.

Источник: 24.kg