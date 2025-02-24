Глава Кабмина Касымалиев и премьер Таджикистана Расулзода переговорили по телефону

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.



Как сообщили в Кабмине, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также ход реализации договоренностей по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.



Они подчеркнули важность регулярного диалога и обоюдная заинтересованность в укреплении добрососедских отношений и партнерства в свете предстоящих совместных мероприятий.

