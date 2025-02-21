Президент снял с должности министра культуры

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Максутов был назначен на должность в октябре 2022 года

Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры, информации и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщает пресс-службы администрации главы государства.

Напомним, Алтынбек Максутов родился 13 октября 1972 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Выпускник Московской высшей театральной школы.

Трудовая деятельность:

1993-2013 гг. - актер второй, первой и высшей категорий, ведущий мастер сцены, режиссер-постановщик Бишкекского городского драматического театра;

2013-2014 гг. - режиссер Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова;

2014 г. - июль 2016 г. - министр культуры, информации и туризма КР.

Максутов снова был назначен на должность в октябре 2022 года.