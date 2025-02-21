Камчыбек Ташиев: Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном полностью согласована

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для граждан двух стран сегодня исторический день

Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательный протокол о делимитации государственной границы. Об этом 21 февраля сообщил заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, для граждан двух стран сегодня исторический день.

"Нами были подготовлены несколько документов для дальнейшего подписания руководителями: договор о госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном, соглашение между нашими правительствами по водным ресурсам, соглашение об использовании перекрестных дорог и строительстве новых дорог. Сегодня мы окончательно завершили согласование. Сегодня наши комиссии по делимитации и демаркации официально объявляют, что полная протяженность нашей границы согласована", - отметил Ташиев.

Протокол подписали сопредседатели правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.