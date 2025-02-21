Адылбек Касымалиев отправится в Казахстан с первым официальным визитом

Адылбек Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

24-25 февраля глава кабмина КР Адылбек Касымалиев совершит свой первый официальный визит с момента назначения на эту должность в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе официального визита Адылбек Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Также он ознакомится с деятельностью ряда объектов, таких как Национальный космический центр "Казахстан Гарыш Сапары" и офис Цифрового правительства Казахстана.