Замглавы Минобразования Абазбек уулу освобожден от должности, министр Кендирбаева отделалась замечанием

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министру образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой объявлено замечание

Председатель Кабмина министров Адылбек Касымалиев 21 февраля по итогам заседания коллегии Администрации президента поручил освободить Расула Абазбек уулу от должности заместителя министра образования и науки за недостаточную работу.



Министру образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой объявлено замечание, замминистра Лире Самыкбаевой — строгий выговор.



На заседании коллегии были обсуждены 2 вопроса, касающихся образования — проблемы вузов с особым статусом (соответствие обучения на английском языке) и переход на 12-летнее обучение в школах: вопросы нехватки кадров, лицензирования и аккредитации.

Источник: АКИpress

