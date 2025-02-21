В 2024 году администрация президента не одобрила 128 командировок чиновников

В 2024-м побывали 2 тысячи 171 государственный служащий

В прошлом году 128 командировок чиновников отклонены администрацией президента Кыргызстана. Об этом сообщил начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Азамат Осмонов.

По его словам, всего процедуру согласования прошли 439 заявок на поездки чиновников за рубеж, из которых 128 командировок отклонили, так как их посчитали бессмысленными и бесполезными.

К примеру, отклонена поездка заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора на Международный женский конгресс в Астане, заместителя министра цифрового развития на мероприятие по судебной системе в Азербайджане.

Управление подсчитало, что в зарубежных командировках в 2024-м побывали 2 тысячи 171 государственный служащий. Они провели за рубежом 92 тысячи 400 человеко-часов.

Источник: 24.kg