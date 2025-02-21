Алмаз Сокеев освобожден от должности замминистра сельского хозяйства

В 2024 году поехал в командировку в Казахстан без разрешения

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаз Сокеев освобожден от занимаемой должности.



Соответствующее решение принял председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев 21 февраля на заседании Администрации президента.

Заместитель министра сельского хозяйства-директор службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев в нарушение требований закона в 2024 году поехал в командировку в Казахстан без разрешения.



Справка



15 марта 2024 года распоряжением председателя Кабинета министров А.Жапарова Сокеев был назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР - директором Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Источник: Tazabek