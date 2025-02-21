Ювелиров освободили от НДС. Комментарий главы ГНС

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Кыргызским ювелирам больше не придется платить НДС

Комментарий главы государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова к отмене НДС для сырья, приобретаемого производителями ювелирных изделий для собственных нужд.

«Кыргызским ювелирам больше не придется платить НДС на металлосодержащие руды, концентраты, сплавы и аффинированные металлы импортируемые в страну и используемые для производства ювелирных изделий.

Это ключевое новшество для ювелирной отрасли зафиксировано в Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения», подписанном президентом страны Садыром Жапаровым 12 февраля 2025 года.»,- подчеркнул в своем комментарии глава государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

«Это последовательная цепочка», - так охарактеризовал изменения для ювелиров глава ГНС: «Отмена НДС на импорт сырья – стимул для ювелирной отрасли. Любой стимул – это развитие бизнеса, развитие бизнеса - это рост прибыли, уменьшение теневого сектора, потому что нет смысла покупать сырье на черном рынке, увеличение рабочих мест. А в итоге – больше налогов в казну.

Кроме того, отмену НДС на завозимое сырье для изготовления ювелирной продукции можно рассматривать как поддержку местного производителя.

Ювелирная отрасль – одна из перспективных сфер экономики. Отмена НДС на импорт сырья автоматически снижает затраты на его покупку и позволяет бизнесменам перераспределить средства на другие нужды.

Мы ожидаем, что отмена НДС для ювелиров повлияет на развитие отрасли сразу по всем направлениям.

Во-первых, отмена НДС должна сказаться на снижении себестоимости местных ювелирных изделий. Это сделает их более конкурентноспособными, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Во-вторых, снизится уровень теневой экономики. Легальные каналы поставок сырья станут доступнее и привлекательнее по цене.

В-третьих, сокращение затрат на сырьё улучшит финансовые показатели отечественных производителей, увеличивая их прибыльность, стимулируя расширение производства, повышение качества продукции и внедрение новых технологий.» - резюмировал Алмамбет Шыкмаматов.