Я против изъятия частных земель, - Садыр Жапаров

Никто не собирается забирать вашу землю, чтобы обогатить государство

Президент Садыр Жапаров 20 февраля в интервью «Кабар» прокомментировал проект нового Земельного кодекса, который 13 февраля принял Жогорку Кенеш.



- В Жогорку Кенеше в трех чтениях принят проект Земельного кодекса. Инициатором выступил кабинет министров. Однако по некоторым его нормам высказываются недовольства.



Например, есть беспокойство, что в документе прописана норма, по которой государство сможет изымать частные земли для государственных и общественных нужд. Как Вы это прокомментируете?

- Я против изъятия частных земель. Частная собственность неприкосновенна. Если речь идет о землях Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий (ФПС), которые сдаются в аренду, то это другой вопрос.



Вероятно, речь идет о тех участках ФПС, которые арендуют на 49 лет, но не используют, из-за чего они зарастают сорняками. Такие земли необходимо обязательно использовать по назначению — для сельского хозяйства.



С каждым годом сельскохозяйственные земли во всём мире сокращаются.



Население быстро растёт. Например, на сегодняшний день мы уже не можем самостоятельно обеспечивать себя пшеницей. 60 % потребности покрывается за счёт импорта.



Поэтому ни один квадратный метр земли не должен оставаться пустым. Местные власти должны регулярно проверять частные земельные участки. Если кто-то не может их обработать, пусть государство поможет и обеспечит их использование.



Если владелец сам не справляется, пусть государство возьмёт землю в аренду и обработает её. Решение можно найти.



Если поступит законопроект о том, чтобы изымать неиспользуемые частные земли, я его отклоню.



Хочу воспользоваться случаем и обратиться к владельцам частных земельных участков.



Не оставляйте без дела ни одного квадратного метра. Засеивайте пшеницу, ячмень, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.



Давайте не зависеть от импорта, а стремиться к самообеспечению. Именно в этом и заключается цель государства. Никто не собирается забирать вашу землю, чтобы обогатить государство.

Источник: Кабар