Я против изъятия земель, находящихся в частной собственности. Президент прокомментировал внешний долг и земельный кодекс

Сейчас бюджет достиг 700 миллиардов сомов, а ВВП превысил 1,5 триллиона сомов

В последнее время в интернет-пространстве распространяется недостоверная информация о росте внешнего долга, что вызвало дискуссии в обществе. Кроме того, в Жогорку Кенеше рассматривается новый законопроект, связанный с Земельным кодексом, в этой связи в нашу редакцию поступают вопросы от граждан, обеспокоенных за свою частную собственность. Информационное агентство «Кабар» в очередном интервью задало президенту Садыру Жапарову вопросы по этим двум темам.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!

-Сегодня хотелось бы получить ответы на актуальные вопросы, волнующие общественность. В социальных сетях некоторые пользователи пишут, что наш внешний долг достиг 7 миллиардов долларов.

Насколько это точная информация? Мы знаем, что сроки выплат по ранее взятым долгам совпали с текущим периодом.

Также существуют опасения: если внешний долг продолжит расти, как мы будем его выплачивать?

-Эта информация ложная. Наш внешний долг остается на уровне 4,5 миллиарда долларов. Данные распространяют отдельные безработные или скрывающиеся политики, чтобы выставить власть в плохом свете.

Сейчас мы не боимся внешнего долга. До 2020 года у нас были основания для беспокойства. В 2020 году наш бюджет составлял около 250 миллиардов сомов, а ВВП, примерно, 700 миллиардов.

Сейчас бюджет достиг 700 миллиардов сомов, а ВВП превысил 1,5 триллиона сомов. Золотовалютные резервы сегодня составляют около 6 миллиардов долларов, тогда как в 2020 году они были около 2 миллиардов.

На данный момент в Национальном банке накоплено около 60 тонн золота. В 2020 году этот показатель составлял 16 тонн.

Как сказал депутат Балбак Түлөбаев, мы могли бы погасить внешний долг за один день, у нас есть такая возможность.

Однако, как я уже говорил в предыдущих интервью, выплачивать долг сразу нам невыгодно. Потому что кредиты брались на 30–40 лет под 2% годовых. Согласно условиям договора, если мы выплатим их досрочно, придется платить с процентной надбавкой. Потому как те, кто выдавал кредиты, планировали разместить свои деньги на 30–40 лет именно на таких условиях.

Поэтому, если мы выплатим раньше этого срока, то заплатим не 2 процента, а с начисленными процентами.

Сначала у меня тоже была мысль закрыть внешний долг за один день. Но раз это нам невыгодно, я решил, что лучше выплачивать его по графику в установленные сроки.

Наш основной внешний долг мы полностью погасим по графику к 2035 году. Поэтому внешние долги для нас не являются проблемой.

Внутренние долги выплачиваются в сомах. Они не представляют для нас угрозы. Существует множество способов избавиться от них, и экономисты, финансисты это хорошо знают.

-В Жогорку Кенеше в трех чтениях принят проект Земельного кодекса. Инициатором выступил кабинет министров. Однако по некоторым его нормам высказываются недовольства.

Например, есть беспокойство, что в документе прописана норма, по которой государство сможет изымать частные земли для государственных и общественных нужд. Как Вы это прокомментируете?

-Я против изъятия частных земель. Частная собственность неприкосновенна. Если речь идет о землях ФПС, которые сдаются в аренду, то это другой вопрос.

Вероятно, речь идет о тех участках ФПС, которые арендуют на 49 лет, но не используют, из-за чего они зарастают сорняками. Такие земли необходимо обязательно использовать по назначению – для сельского хозяйства.

С каждым годом сельскохозяйственные земли во всём мире сокращаются.

Население быстро растёт. Например, на сегодняшний день мы уже не можем самостоятельно обеспечивать себя пшеницей. 60 % потребности покрывается за счёт импорта.

Поэтому ни один квадратный метр земли не должен оставаться пустым. Местные власти должны регулярно проверять частные земельные участки. Если кто-то не может их обработать, пусть государство поможет и обеспечит их использование.

Если владелец сам не справляется, пусть государство возьмёт землю в аренду и обработает её. Решение можно найти.

Если поступит законопроект о том, чтобы изымать неиспользуемые частные земли, я его отклоню.

Хочу воспользоваться случаем и обратиться к владельцам частных земельных участков.

Не оставляйте без дела ни одного квадратного метра. Засеивайте пшеницу, ячмень, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.

Давайте не зависеть от импорта, а стремиться к самообеспечению. Именно в этом и заключается цель государства. Никто не собирается забирать вашу землю, чтобы обогатить государство.

Источник: Кабар