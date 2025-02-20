Садыр Жапаров наградил известных кыргызстанцев за вклад в укрепление независимости страны

Награждены государственные деятели, ученые, представители культуры, спорта и других сфер

Юбилейным знаком к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области награждены государственные деятели, ученые, представители культуры, спорта и других сфер. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сообщается, что президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому за значительный вклад в укрепление независимости республики, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, оборонной мощи, обеспечение неприкосновенности границ кыргызского государства, сохранение мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, построение справедливого гражданского общества известные кыргызстанцы награждены юбилейным знаком "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".

В список награжденных в том числе вошли основатели современной кыргызской государственности Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков и Абдыкерим Сыдыков. Они награждены посмертно.

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Список награжденных юбилейным знаком.