Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Переговоры продолжались около четырех с половиной часов.

Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает «высоко» результаты российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Его слова приводит «Интерфакс».

«Да, мне доложили [о результатах переговоров]. Я оцениваю их высоко. Результат есть», — сказал Путин.



Он также подтвердил, что Москва и Вашингтон «договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств». Накануне об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио. По словам российского президента, препятствование работе дипмиссий «ни к чему хорошему не приводит».



«У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать одни уборщицы», — цитирует Путина «Интерфакс».



По словам Путина, президент США Дональд Трамп ему сказал, что переговорный процесс по российско-украинской войне будет происходить при участии Украины, ее никто не исключает из переговоров.



Путин также рассказал, на российско-американской встрече в Саудовской Аравии обсуждались в том числе экономика, энергетика и космос.



Он добавил, что у него есть желание встретиться с Трампом, но встречу нужно подготовить, чтобы был результат.



В Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. Стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию» и назначить переговорщиков. Переговоры продолжались около четырех с половиной часов.

Источник: Центральная Азия