Зеленский ответил Трампу: Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится

Президент США Дональд Трамп заявил 18 февраля, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 4%

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля ответил президенту США Дональду Трампу, который призвал провести президентские выборы в Украине, передает «РБК-Украина»

«Сейчас рейтинг доверия мне составляет 57%, так что если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет», — заявил Зеленский

Президент Украины добавил, что слова Трампа о том, что его рейтинг доверия оценивается в 4%, основаны на информации из России: «Раз уж мы говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она исходит от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются Америкой и Россией. Я только могу посочувствовать президенту Трампу, который находится в этом дезинформационном пространстве».

Зеленский считает, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Он упрекнул администрацию Трампа, которая, по его словам, «смягчает политику» в отношении России, называя войну «нарушением территориальной целостности» и «конфликтом». Зеленский заявил, что Украина «делает все», чтобы войну называли войной, пишет «Суспiльне».

Украинский президент не согласился с данными, которые накануне привел Дональд Трамп. «Мы предоставили Киеву, кажется, 350 млрд долларов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?» — говорил Трамп.

По словам Зеленского, эти данные неверны. «Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд — это мы, народ Украины, 200 млрд — Украина и ЕС. Мы говорим про оружие, 320 млрд — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около 67 млрд оружием плюс 31,5 млрд финансовой помощи бюджету», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

В то же время Зеленский отметил, что заявления о якобы $500 млрд помощи и требования их возврата минералами или другими ресурсами не соответствуют реальности, передает «Украинская правда».

«Были также отдельные программы, безусловно, мы благодарны за гуманитарную помощь, но нельзя утверждать, что общая стоимость помощи составляла $500 миллиардов, и требовать их возврата минералами или чем-то другим. Это несерьезный разговор. Однако мы готовы к серьезному документу. Нам нужны гарантии безопасности», – добавил президент.

Президент США Дональд Трамп заявил 18 февраля, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 4%. Трамп раскритиковал Зеленского, возложив на него ответственность за начало военных действий и призвал провести новые выборы президента Украины.

Источник: Центральная Азия