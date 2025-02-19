Экс-депутат ЖК стала членом ЦИК

Голосование за кандидатуру Култаевой прошло без обсуждения

Депутаты Жогорку Кенеша 19 февраля одобрили назначение экс-депутата Гулшаркан Култаевой в должность члена Центральной избирательной комиссии.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что "в ее представлении нет необходимости, так как все коллеги знают ее как честного и порядочного человека".

Голосование за кандидатуру Култаевой прошло без обсуждения. В результате тайного электронного голосования за проголосовали 78 депутатов, против - ноль.

Источник: Кактус