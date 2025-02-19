Трамп прокомментировал переговоры РФ и США в Эр-Рияде и заявил о необходимости проведения выборов в Украине

У действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде «очень хорошей», сообщают СМИ.

Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать»,— сказал Трамп, отвечая на вопрос, как прошли переговоры и появилось ли у него больше уверенности в вероятности достижения сделки об окончании конфликта в Украине.



Трамп также заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.



«В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация», - сказал он.



Президенту задали вопрос, поддержат ли Штаты проведение таких выборов. Он ответил, что да, поддерживает. И это «не требование России. Это то, что исходит от меня, а также от многих других стран».



В целом, рассуждая про позицию Украины, Дональд Трамп выразил разочарование: «У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров». Как заявил Трамп, конфликт в Украине можно было решить без территориальных потерь еще несколько лет назад «даже посредственным переговорщиком».



Трамп считает, что Зеленский не знает, где половина денег, которые выделили Украине США.



«Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом», - сказал президент США.



Трамп заявил, что не против отправки в Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет



В заключение брифинга Трамп заявил, что может встретиться с Путиным до конца февраля.

Источник: Центральная Азия