В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные услуги

Предприниматели Бишкека хотят отказаться от отопления

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что предприниматели Бишкека хотят отказаться от отопления, так как им приходят счета на 40-50 тысяч сомов.

«По коммерческой цене получается очень дорого, да и гражданам уже тяжело оплачивать коммунальные услуги. В прошлом году одновременно подняли тарифы на лифт, горячую воду, отопление, холодную воду, мусор и электричество», — сказал он.

Дастан Бекешев попросил представителя президента и кабмина в парламенте Алмасбека Абытова, чтобы провели анализ, сколько по сравнению с 2024-м людей не могут заплатить за коммунальные услуги и не слишком ли сильно подняли тарифы.

Депутат считает, что их нужно снизить, если не вернуть на прежний уровень. Он попросил хотя бы дать гражданам возможность платить в рассрочку или с отсрочкой.

Источник: 24.kg