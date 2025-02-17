Орунтаева представили коллективу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Торобаев пожелал Орунтаеву и его команде успехов

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев представил коллективу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства министра Нурдана Орунтаева.



Как сообщили в Кабмине, Торобаев пожелал Орунтаеву и его команде успехов в реализации стратегических задач по развитию строительной отрасли, повышению качества жилищного строительства и улучшению коммунальной инфраструктуры страны.



11 февраля президент подписал указ о создании Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на базе Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

Источник: АКИpress