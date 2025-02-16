Глава МИД России и госсекретарь США обсудили подготовку встречи Трампа и Путина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава МИД России и госсекретарь США обсудили подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

Уточняется, что 15 февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

Состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США», — говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Госдеп Штатов также сообщил об этом телефонном разговоре. Пресс-релиз оказался существенно коротким.

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня говорил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в продолжение беседы президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным ранее, на этой неделе. Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа нахождению способа закончить конфликт в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов», — отмечается в сообщении.