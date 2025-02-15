Кабмин определил перечень из 128 объектов, которые будут реализованы в 2025 году

Кабмин определил перечень из 128 объектов, которые будут реализованы в 2025 году.

Уточняется, что в списке находятся промышленные, сельскохозяйственные, энергетические, горнорудные и фармацевтические проекты.

По словам министра экономики Бакыта Сыдыкова, их реализация станет важным шагом для ускорения экономического роста и привлечения инвестиций.

Чиновники также одобрили инициативу по расширению доступа женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам. В рамках проекта «Развитие женского предпринимательства», который реализуется при поддержке Азиатского банка развития, будет оказана помощь бизнесу.

По данным пресс-службы кабмина, часть решений Минздрава отправлена на доработку. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность детальной проработки документов перед их внесением на рассмотрение.

Источник: 24.kg