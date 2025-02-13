Задержание учредителей ОсОО "Элкат". Новые подробности от ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 11 февраля стало известно, что в Бишкеке задержаны генеральный директор и учредители ОсОО "Элкат".

В пресс-службе ГКНБ сообщили подробности расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по факту незаконного вывода в частную собственность доли государства из крупнейшего интернет-провайдера в стране - ОсОО "Элкат".

По данным ведомства, в 1994 году было создано государственно-частное предприятие "Элкат" (51% - Управления делами президента КР, 49% - ОсОО "Центр компьютерных технологий"). В 1998 году состав учредителей ОсОО "Элкат" был изменен - вместо ОсОО "Центр компьютерных технологий" вошло ОсОО "Айкол-5".

"Следует отметить, что отдельные должностные лица Управления делами президента КР, одновременно являясь учредителями ОсОО "Айкол-5", вступили в преступный сговор с другими учредителями данной компании с целью незаконного завладения 100% доли ОсОО "Элкат", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в период с 2006 по 2007 год указанные лица, используя свои должностные полномочия и коррупционные связи во властных структурах, добились вынесения незаконных судебных решений, которыми вывели Управление делами президента из состава участников ОсОО "Элкат" без выплаты какой-либо компенсации.

"Таким образом, в результате преступных действий группы должностных лиц госорганов и учредителей ОсОО "Айкол-5" государство безвозвратно лишилось своей доли в ОсОО "Элкат", являющемся стратегически важным предприятием в телекоммуникационной сфере, чем был причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщает ведомство.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, причиненного интересам государства, и упущенной выгоды. В рамках уголовного дела обвинение в коррупции предъявили бывшим сотрудникам Управления делами президента КР и учредителям ОсОО "Айкол-5" К. З. М. и Ш. С. И., а также другим лицам, которые решением суда заключены под стражу.

О результатах расследования обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в Бишкеке задержаны генеральный директор и учредители ОсОО "Элкат". Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначили Нурадила Баясова, который ранее был заместителем директора Госипотечной компании.

Источник: Кактус