Глава Кабмина КР и министр по делам Кабмина ОАЭ обсудили развитие двусторонних отношений

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений

Глава Кабмина Адылбек Касымалиев встретился с министром по делам Кабинета министров ОАЭ Мохамед Абдулла Аль Гергави на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубай.



Как сообщила пресс-служба Кабинета министров КР, стороны обсудили развитие двусторонних отношений.



Адылбек Касымалиев отметил, что Кыргызстан заинтересован в укреплении связей с ОАЭ и реализации совместных проектов, способствующих экономическому и социальному росту.

Кабмина Кыргызстана сообщил, что в рамках программы «Правительственные акселераторы» были реализованы 100-дневные отраслевые реформы по 7 направлениям.

«В ближайшее время в рамках программы «Правительственные акселераторы» мы официально запустим третий этап ряда отраслевых реформ», - сказал Касымалиев.



Мохамед Абдулла Аль Гергави подтвердил приверженность ОАЭ к укреплению двусторонних отношений с Кыргызстаном и выразил готовность к расширению сотрудничества в различных сферах.