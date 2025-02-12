Мы обменяем одну территорию на другую, - Зеленский в интервью Guardian

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ВСУ начали наступление на территории Курской области в августе 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на захваченные войсками РФ украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сообщил украинский президент.



Он добавил, что пока не знает, какую территорию Украина попросит взамен.



«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — сказал Зеленский.



Москва не намерена вести переговоры об обмене подконтрольной ВСУ части Курской области на захваченные РФ территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.



«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — написала Захарова.



ВСУ начали наступление на территории Курской области в августе 2024 года. Российским войскам не удалось полностью вернуть под свой контроль все территории региона.