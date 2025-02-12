Заместителем председателя ЦИК избрана Айдана Жупуева

Ранее, 10 февраля, стало известно, что председателем ЦИК избран Тынчтык Шайназаров

Сегодня, 11 февраля, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, на котором избрали заместителя председателя ЦИК КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам открытого голосования заместителем председателя ЦИК избрана Айдана Жупуева.

Краткая биография

Родилась 4 марта 1977 года в селе Колдук Алайского района Ошской области. В 1999 году окончила Кыргызский государственный национальный университет (КГНУ), факультет экономики. В 2015 году завершила обучение в Юридическом институте при КНУ по специальности "правоведение".

Трудовая деятельность:

В 2001-2008 гг. – преподаватель Ошского технологического университета.

В 2008-2012 гг. – старший преподаватель кафедры "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Ошского государственного университета.

В 2011-2014 гг. – член Совета по отбору судей КР.

В 2014-2015 гг. – консультант вице-спикера Жогорку Кенеша КР.

В 2016-2017 гг. – ведущий специалист отдела по гендерным вопросам Министерства труда и социального развития КР.

В 2017-2020 гг. – ведущий специалист отдела документационного обеспечения аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

В 2020-2021 гг. – эксперт отдела по организации выборов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

В 2021-2025 гг. – член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

С 10 февраля 2025 года – заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Источник: Кактус