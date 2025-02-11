Адылбек Касымалиев в Дубае встретился с министром энергетики ОАЭ

Эмираты заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев в рамках участия во Всемирном правительственном саммите в городе Дубай встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухэйлом Аль Мазруи. Об этом сообщили в кабмине.

Адылбек Касымалиев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества с ОАЭ в перспективных направлениях экономики.

В свою очередь министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухэйл Аль Мазруи выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству в сферах и проектах, представляющих взаимный интерес. Он особо отметил имеющийся потенциал Кыргызстана в энергетической сфере, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества в данной области.

«Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического сотрудничества, в сферах энергетики, инфраструктуры и инвестиций. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, привлечению инвестиций в энергетический сектор Кыргызстана, а также возможностям сотрудничества в области возобновляемых источников энергии», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава кабинета министров пригласил министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ принять участие в инвестиционном форуме в формате «Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Центральной Азии», проведение которого запланировано в Бишкеке в текущем году.