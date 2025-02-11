Глава МИД КР совершит первый в истории официальный визит в Оман

Жээнбек Кулубаев проведет встречи с руководством Омана

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 11–12 февраля совершит первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Султанат Оман по приглашению министра иностранных дел Омана Саида Альбусаиди. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, включая политическое взаимодействие, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Жээнбек Кулубаев проведет встречи с руководством Омана, а также с представителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.