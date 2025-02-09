Эдиль Байсалов принял участие в церемонии прощания с принцем Ага Ханом IV

Байсалов передал соболезнования от имени руководства и народа Кыргызстана

В Центре исмаилитов в Лиссабоне (Португалия) 8 февраля прошла церемония прощания с духовным лидером исмаилитов, главой сети Aga Khan Development Network (AKDN) принцем Каримом Ага Ханом IV.

По поручению президента КР в церемонии принял участие зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Байсалов передал соболезнования от имени руководства и народа Кыргызстана, отметив значительный вклад принца Ага Хана IV в развитие международного сотрудничества, гуманитарных и образовательных инициатив.

В ходе мероприятия состоялась встреча с новым духовным лидером исмаилитской общины — принцем Рахимом Ага Ханом, который выразил личную благодарность президенту Садыру Жапарову за соболезнования.

«Также теплые беседы с принцессой Захрой Ага Хан и другими членами семьи покойного, выразившими искреннее уважение и симпатию к Кыргызстану, отметив традиционно дружественные отношения и перспективы дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля на 89-м году жизни в Лиссабоне скончался духовный лидер исмаилитов-низаритов принц Карим Ага Хан IV.

5 февраля президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями принцу Рахиму Ага Хану в связи с кончиной его отца.

Отметим, что 53-летний принц Рахим Ага Хан V является старшим сыном покойного, а принцесса Захра Ага Хан — старшей дочерью.

Источник: Vesti.kg