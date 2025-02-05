Садыр Жапаров и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели переговоры: что обсуждали

Садыр Жапаров: За последние несколько лет мы значительно активизировали наше двустороннее партнерство.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в КНР провел переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также реализацию совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта и высоких технологий. Особое внимание уделено укреплению партнерства в области цифровизации, возобновляемой энергетики и совместных проектов в промышленном секторе.

Ли Цян отметил, что КНР высоко ценит стратегическое партнерство с КР и готова к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул важность совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, выразил поддержку развитию транспортной связи между государствами.

В свою очередь Садыр Жапаров отметил впечатляющие достижения Китая за последние десятилетия, благодаря которым страна стала символом стремительного роста, технологического прогресса и общего процветания. Он выразил уверенность в том, что политика реформ и открытости, проводимая под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, а также инициатива «Один пояс — один путь» открывают новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества. По его словам, национальная программа развития Кыргызстана гармонично сочетается с этой инициативой, создавая широкие перспективы для роста торговли, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

«За последние несколько лет мы значительно активизировали наше двустороннее партнерство. Подтверждением этому являются обоюдные визиты на высшем и высоком уровнях, запуск начала строительства грандиозного проекта — железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, открытие третьего пункта пропуска «Бедель», беспрецедентный рост объема взаимной торговли. Успешно запущен ряд совместных проектов, имеющих хорошие перспективы для экономического сотрудничества», — сказал президент КР.