Я больше не буду поддерживать срочные законопроекты, - депутат

Он попросил пригласить Минтруда на заседание парламента и дать разъяснение по этому вопросу.

В января был принят новый Трудовой кодекс и в обществе поднимаются вопросы относительно критерий отнесения населенных пунктов к высокогорным и труднодоступным зонам (1800 м и 2000 м), сказал депутат Акылбек Тумонбаев (Ак-Суйский округ) 5 февраля на заседании Жогорку Кенеша.



Он попросил пригласить Минтруда на заседание парламента и дать разъяснение по этому вопросу.



«При рассмотрении законопроекта мы просили оставить 1800 метров. Но до президента как-то довели цифру 2000 м. Нужно уточнить этот момент, президенту дали с такой цифрой люди, которые работают в социальной сфере в Аппарате», - сообщил он.

Он обратился к представителю президента и Кабмина в ЖК Алмасу Абытову: «Мы каждый раз поддерживаем, принимаем законопроекты в трех чтениях, стараемся помогать развитию государства. Впредь не стоит с такими неправильными законами, доведите это до президента, просьбами обращаться, и не приходите с такими просьбами. Я больше не буду поддерживать срочные законопроекты», - сказал Тумонбаев.

Проживающим и работающим в высокогорье установлены государственные гарантии и компенсации.

Источник: АКИpress