Государственный визит Садыра Жапарова в Китай: какие документы подписаны

Государственный визит Садыра Жапарова в Китай

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, подписан ряд документов: