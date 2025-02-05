Кто сопровождает Садыра Жапарова в рамках госвизита в Китай?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4-7 февраля находится в Китае с государственным визитом.
Пресс-служба президента распространила фотографии по итогам церемонии официальной встречи Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина.
Судя по фото, в состав делегации Кыргызстана входят:
- Первая леди Айгуль Жапарова
- Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев
- Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев
- Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков
- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов
- Министр труда, соцобеспечения и миграции Равшанбек Сабиров
- Министр юстиции Аяз Баетов
- Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов
- Посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева
- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев
- Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев
- Начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Азамат Кадыралиев
- Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов
- Полномочный представитель президента в Жалал-Абадской области Тилек Текебаев
- Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Джетигенов
- Полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов
- Полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев
- Депутат Улан Примов
- Депутат Нурлан Азыгалиев
- Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев
- и другие.
Источник: АКИpress