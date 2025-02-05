Кто сопровождает Садыра Жапарова в рамках госвизита в Китай?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4-7 февраля находится в Китае с государственным визитом.



Пресс-служба президента распространила фотографии по итогам церемонии официальной встречи Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина.



Судя по фото, в состав делегации Кыргызстана входят:



- Первая леди Айгуль Жапарова



- Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев



- Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев



- Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков



- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов



- Министр труда, соцобеспечения и миграции Равшанбек Сабиров



- Министр юстиции Аяз Баетов



- Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов



- Посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева



- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев



- Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев



- Начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Азамат Кадыралиев



- Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов



- Полномочный представитель президента в Жалал-Абадской области Тилек Текебаев



- Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Джетигенов



- Полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов



- Полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев



- Депутат Улан Примов



- Депутат Нурлан Азыгалиев



- Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев



- и другие.

Источник: АКИpress