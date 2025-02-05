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Политика
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Кто сопровождает Садыра Жапарова в рамках госвизита в Китай?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4-7 февраля находится в Китае с государственным визитом.


Пресс-служба президента распространила фотографии по итогам церемонии официальной встречи Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина.

Судя по фото, в состав делегации Кыргызстана входят:

- Первая леди Айгуль Жапарова

- Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев

- Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев

- Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков

- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов

- Министр труда, соцобеспечения и миграции Равшанбек Сабиров

- Министр юстиции Аяз Баетов

- Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов

- Посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева

- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев

- Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев

- Начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Азамат Кадыралиев

- Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов

- Полномочный представитель президента в Жалал-Абадской области Тилек Текебаев

- Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Джетигенов

- Полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов

- Полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев

- Депутат Улан Примов

- Депутат Нурлан Азыгалиев

- Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев

- и другие.

Источник: АКИpress

           