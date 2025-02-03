Глава кабмина встретился с советником премьер-министра Японии. О чем говорили

Глава кабмина встретился с советником премьер-министра Японии

В администрации президента «Ынтымак-Ордо» состоялась встреча главы кабмина Адылбека Касымалиева со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагасимой, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, охватывающие политическую, экономическую, программную и региональную повестки.

Адылбек Касымалиев отметил, что официальный визит президента Садыра Жапарова в Японию в 2023 году придал мощный импульс двусторонним отношениям, и предложил поддерживать эту динамику путем регулярных взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Адылбек Касымалиев также акцентировал внимание на устойчивом экономическом росте Кыргызстана (9 процентов в 2024 году) и проводимых реформах, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Председатель кабмина пригласил японский бизнес к активному участию в реализации проектов в ключевых секторах экономики.

Кроме того, глава кабмина отметил активную подготовку Кыргызстана к участию в ЭКСПО-2025 в Осаке, где 6 июня 2025 года планируется проведение национального дня Кыргызстана.

Адылбек Касымалиев выразил признательность Японии за многолетнюю поддержку через механизмы JICA, JDS, а также за успешную реализацию проекта «Одно село — один продукт». Он также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в сферах образования и развития человеческого капитала.

В свою очередь Акихиса Нагасима, отметив свой первый визит в страну, заявил о неизменной приверженности Японии к партнерству с Кыргызстаном. Он также подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах энергетики, туризма и образования.

Источник: 24.kg