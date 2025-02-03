В Кыргызстане готовят новый вид парламентских выборов

Нурбек Сыдыгалиев: Это делается для экономии средств, так как на выборы расходуется много денег.

Законопроект об отмене выборов депутатов ЖК по одномандатным округам сняли с общественного обсуждения. О причинах АКИpress рассказал инициатор проекта закона вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев («Ишеним»).



По его словам, было такое намерение, чтобы на выборы кандидаты шли только через партии и избиратель отдавал голос одному из 90 кандидатов в списке партии. После вынесения на общественное обсуждение поступил ряд предложений по окружной, смешанной, партийной системах, сообщил он.



«К примеру, предлагают создать 30 округов, через которые могут выдвигаться и партии, и одномантники. В Кыргызстане 4 млн 144 тыс. избирателей и если их поделить на 30 округов, то на каждый округ приходится около 138 тыс. избирателей. Из одного округа в Жогорку Кенеш проходят по 3 депутата: 2 мужчина и 1 женщина. Женщины будут бороться между собой за место в парламенте. То есть, для них в ЖК бронируется 30 мандатов. Партии тоже могут участвовать в выборах», - сообщил Сыдыгалиев.



По его словам, предлагается убрать практику перевыборов. Если депутат уйдет, то нужно будет передавать мандат следующему кандидату по количеству голосов. «Это делается для экономии средств, так как на выборы расходуется много денег. Пройдут одни выборы и все. Этот вариант мне понравился. Поэтому снял законопроект, решил поработать и вынести с предложениями», - рассказал Сыдыгалиев.

Источник: АКИpress