По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Очередное заседание совета прошло в Алматы

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который прошел в городе Алматы, подписан ряд документов и решений. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, подписаны следующие документы:

- Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС;

- Распоряжение «Об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе»;

- Решение «О внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 января 2025 г. № 7»;

- Распоряжение «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития»;

- Распоряжение «О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Евразийского межправительственного совета от 26 августа 2022 г. № 20»;

- Распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии»;

- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.