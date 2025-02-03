По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Очередное заседание совета прошло в Алматы
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который прошел в городе Алматы, подписан ряд документов и решений. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В частности, подписаны следующие документы:
- Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС;
- Распоряжение «Об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе»;
- Решение «О внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 января 2025 г. № 7»;
- Распоряжение «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития»;
- Распоряжение «О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Евразийского межправительственного совета от 26 августа 2022 г. № 20»;
- Распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии»;
- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.