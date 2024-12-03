Климат, миграция, отношение с Россией. Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов дал интервью news.ru

Э.Байсалов: Для нас Россия — традиционный рынок. В определенные периоды времени 95% наших трудовых мигрантов находились на территории Российской Федерации.

Изменение климата превратит Кыргызстан в новую Швейцарию, заявил в интервью NEWS.ru заместитель председателя кабинета министров центральноазиатской республики Эдиль Байсалов на завершившейся в Баку климатической конференции ООН COP29. Он рассказал о неожиданных последствиях глобального потепления, сотрудничестве с Россией и Азербайджаном по вопросам климата и о том, какое значение для граждан республики имеет русский язык.

— Я выражаю восхищение Азербайджаном. Это братское независимое молодое государство. Оно принимало на таком уровне самое крупное глобальное мероприятие по самой актуальной теме. Это вопрос не только инфраструктуры. Очень важно, чтобы страна, председатель конференции, обладала компетентностью. Высший пилотаж — это дипломатия, чтобы регулировать и свести 190 стран-участниц к одному знаменателю.

В прошлом году на COP28 в Дубае мы проголосовали за Азербайджан. Эта страна выложилась на все 100, и мы очень сильно ею гордимся.

— Как строится сотрудничество Кыргызстана с Россией в плане экологии? По каким направлениям вы ждете помощи от Москвы?

— Самый важный вопрос для нас, который мы продвигаем, это глобальная тема устойчивого горного развития. Принято несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, мы посередине пятилетия действий устойчивого горного развития. Заключительным этапом станет проведение второго глобального горного саммита в Бишкеке в 2027 году.

Я встречался с руководителем российской делегации Русланом Эдельгериевым. Россия традиционно поддерживает глобальную горную повестку. Она присоединилась к проекту декларации по изменению климата гор и ледников. Россия всегда нас поддерживает.

Нам есть что показать миру. Национальный павильон Кыргызстана на COP29 привлек особое внимание всех участников. Наша страна, как развивающееся государство, возложила на себя бремя лидерства, ответственности, представительства интересов всех развивающихся горных стран. Это Непал, Бутан, Бангладеш, Южная Америка, а также африканские государства.

Горы требуют к себе особого внимания, как важная экосистема. При изменении климата любое повышение температуры отражается на них с коэффициентом в полтора раза.

— Как вы планируете препятствовать этому?

— Мы будем привлекать внимание, потому что здоровье нашей экосистемы отражается на всех странах ниже по течению Сырдарьи. Горы —это водонапорная башня. Мы рассчитываем на то, что Азербайджан, как горная кавказская страна, также нас поддержит и поддерживает.

— Можете оценить количество ваших сограждан, которые ежегодно приезжают в РФ? Чем они занимаются?

— У нас традиционно самое теплое отношение к России. РФ — наш стратегический партнер. Это холодная фраза, которая не отражает всей глубины чувств, которые наш народ традиционно испытывает к вашей стране. Мы только что были в Москве, отмечали 100-летие основания Кара-Кыргызской автономной области в 1924 году, которая заложила основу нашего независимого государства. Кара-Кыргызская автономная область активно работала над тем, чтобы мы были в составе РСФСР.

За четыре года правления президента Садыра Жапарова в три раза увеличились наш бюджет, государственные доходы, в два раза выросла экономика страны. В этом году мы рассчитываем на создание 250 тыс. рабочих мест. За 10 месяцев мы создали 186 тысяч. Наша страна находится на подъеме.

Мы, как республика с молодым населением (две трети граждан — младше 32–33 лет, то есть родились в годы независимого Кыргызстана), продолжим экспортировать рабочую силу. Для нас Россия — традиционный рынок. В определенные периоды времени 95% наших трудовых мигрантов находились на территории Российской Федерации. Согласно статистическим данным, за последние два-три года это количество уменьшилось. Но его трудно подсчитать, потому что мы — союзное государство, у нас свободные въезд и выезд.

Люди могут выезжать на несколько недель или месяцев, например сезонные рабочие. Некоторые с семьями обосновались в РФ. Они трудятся врачами, учителями, учеными и преподавателями. Наши мигранты вносят большой вклад во многие секторы современной экономики России. В частности, в сфере услуг — гостиницы, кафе и прочее. Кыргызы зарабатывают каждую копейку в РФ ценой неимоверных усилий. Это очень ценный вклад в экономику страны.

Количество кыргызов в России останется стабильным. В этой стране будут находиться несколько сотен тысяч наших мигрантов. Свободное передвижение трудовых ресурсов — это один из основных принципов Евразийского экономического союза. В наших основополагающих документах написано, что мы имеем доступ к трудовому рынку на том же основании, как и граждане того или иного рынка. Тысячи россиян работают у нас на тех же условиях, что и кыргиызы. Поэтому нас иногда обижает, когда скопом, через запятую, Кыргызстан причисляют к другим странам, которые не являются членами Евразийского экономического союза.

— Вы сказали, что количество мигрантов, приезжающих из Кыргызстана в Россию, снизилось за последние годы. Какие еще направления появились для граждан республики?

— Все больше кыргызов начинают работать на родине. Наша экономика растет третий год подряд (ВВП ежегодно увеличивается на 9%). В этом году рост внутреннего валового продукта составил более 9%. В следующем году он будет равен 11%. Очень сильно увеличились заработные платы, практически удвоились за последние три года.

Наша молодежь открывает для себя такие страны, как Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, государства Персидского залива. Многие стали выезжать в Японию, десятки тысяч наших женщин нашли свое призвание в Италии. В этой стране очень много пожилых людей, нуждающихся в уходе. Оказалось, что лучше наших сиделок и нянь там не могут найти. Мы открыли посольство в Италии, потому что и в Неаполе, и на острове Сардиния находятся чуть ли не 30 тысяч кыргызов. В Турции также работали наши сиделки. В последние годы очень много обслуживающего персонала из Кыргызстана на курортах этой страны.

В 2024 году мы столкнулись с совершенно новым феноменом. Кыргызстан стал страной, принимающей трудовых мигрантов. В строительстве и швейной отрасли уже несколько тысяч рабочих из Бангладеш, Индии и Пакистана. Раньше к нам приезжали только студенты, они очень много работали — доставка, еще какие-то такие работы. Сейчас мигранты заняты в швейной и строительной отраслях. Весной наш президент заявил, что по мере развития экономики мы должны быть к этому готовы. В глобальном мире и в глобальной экономике в будущем среди нас будут жить сотни тысяч мигрантов из внешних стран. Традиционно у нас работает очень большое количество узбекистанцев.

— Вы сказали, что в Кыргызстане работают россияне. В каких сферах? Как к ним относятся граждане республики? Сколько россиян проживает в стране?

— Нам очень хотелось бы, чтобы к нам приезжали россияне. Мы ведем набор сотен преподавателей в высшие учебные заведения. Российская наука и образование нас очень сильно интересуют. Направлять студентов — это хорошо, но лучше возрождать, открывать целые кафедры, особенно в области точных наук. Мы будем активно развивать горную промышленность и дорожное строительство, где нам нужны специалисты.

В нашей стране, особенно в Бишкеке, проживают сотни тысяч наших православных граждан, скажем так, славян. Когда экономика республики очень сильно упала и мы превращались в нищее государство, в первую очередь из страны выехали этнические меньшинства, прежде всего молодежь, которая не видела перспектив. Теперь многие возвращаются из России, получают и восстанавливают паспорта. Мы идем им навстречу. Мы очень ценим свою историю и хотим оставаться многонациональным народом.

Вы хорошо знаете, что Кыргызстан — это одна из стран, где русский язык вписан в конституцию как официальный. Мы от него не отказываемся. Если вы поедете в нашу страну, то увидите, что люди на остановках разговаривают между собой по-русски. Это язык межнационального и международного общения. Мы проводили мероприятия на COP29 на русском. Это один из языков ООН, поэтому мы не собираемся его забывать. Мы его учим.

Сегодня кыргызы лучше говорят на русском, чем 30 лет назад, благодаря интернету и доступности новых технологий. Мы плотно сидим в русскоязычном секторе и являемся составной частью русского мира.

Наши дети говорят на русском языке больше и лучше нас. Это проблема. Мы малый коренной народ и считаем, что наш язык находится под угрозой исчезновения. Несмотря на то. что у нас собственная государственность, нам очень трудно противостоять большим мировым языкам. Когда мы об этом говорим, нас часто неправильно слышат некоторые друзья в Москве. Они воспринимают это ревностно.

Речь не идет о вытеснении русского языка. Наоборот, для нас русский язык — это мост, богатство, преимущество, основной источник знаний, доступ к науке и передовым технологиям.

— Сколько людей возвращаются из России в Кыргызстан?

— Их привлекает наш быстрорастущий IT-сектор — у нас очень хорошие условия. Мы создали специальную программу «Цифровой кочевник». Она направлена на привлечение молодых людей, которые кочуют по всему миру. Мы предоставляем им доступ, регистрацию, открытие банковских счетов, минимальный режим налогообложения. Ни одна другая страна не предлагает такие специальные режимы. Речь идет о десятках тысяч людей.

— Вы сказали, что хотите привлекать в Кыргызстан из России научные кадры, прежде всего преподавателей...

— Мы разрабатываем программу для привлечения научно-преподавательских кадров из России. Это нужно для нашей растущей экономики — гидроэлектростанций, энергетики, горной промышленности и металлургии. У нас есть практически вся таблица Менделеева. Мы обнаружили большое количество редкоземельных элементов, которые ранее не были востребованы.

Эпоха нефти и газа проходит. Редкоземельные элементы, зеленая энергетика — все это востребовано. Кому как не российским специалистам помогать нам в этом деле, передавать опыт, знания и ноу-хау?

Мы рассчитываем в ближайшие пять лет в два раза увеличить ВВП. В следующие 20 лет наша экономика вырастет минимум в 10 раз. У нас есть национальная мечта, что она увеличится в 15 раз к 2050 году, до объема в $200 млрд.

— Вы сказали, что заинтересованы в привлечении россиян. Почему возникают проблемы с картой «Мир»?

— Частные коммерческие банки преследуют меркантильные мелкие интересы. Государство никак не может на них повлиять, мы не можем это регулировать. Они боятся третичных санкций. Но мы нашли способ обойти препятствия такого рода. Мы полностью переводим платежи в рубли, чтобы у нас не было никаких третьих валют.

В ближайшие годы Кыргызстан будет превращаться в финансовый хаб и использовать новейшие технологии. У нас есть в этом отношении полное обоюдное понимание с Россией.

— Учитывая, что вы упомянули активное развитие энергетики, речь идет о криптовалюте?

— О новых технологиях и криптовалюте. Сейчас в нашей стране проходят транзакции на сотни миллионов долларов. Мы все убедились в том, что должны отказаться от монополии американского доллара. Самый ближайший аналог — это те криптовалюты, которые выражаются в валюте США.

— В России сейчас несколько предвзятое отношение к мигрантам из Средней Азии, потому что они участвуют в преступной деятельности. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Я не буду отрицать, что сотни молодых людей из Кыргызстана находятся в России в местах не столь отдаленных. Но их преступная ошибка заключается в том, что они поддались на объявления в интернете о легких заработках. Приезжими управляют дистанционно, но они этого не понимают. Молодые люди привыкли работать с ящиками и думать, что что-то доставили. Выясняется, что они — закладчики.

Это очень тяжелое преступление, наркотики — зло. Но эти молодые люди совершают ненасильственные преступления. Когда СМИ приводят цифры, то кажется, будто они все насильники и убийцы. Нет, абсолютное большинство — ненасильственные преступления. Чуть ли не 95% — закладчики. Они не являются организаторами или бенефициарами. По этой причине я отвергаю риторику, которая пытается выставить кыргызов в качестве преступной среды.

За последние годы мы полностью победили организованную преступность. Мы ее обезглавили, ликвидировали, заставили всех ее «положенцев» отказаться от воровской идеи. Мы полностью изолировали тех, кто не захотел. В списках ФБР нет граждан, которые ранее фигурировали как представители организованной преступности.

— Вы сказали, что Кыргызстану есть что показать. Как развиваете туризм, ждете ли россиян?

— Россияне традиционно приезжают к нам летом, чтобы ходить по горам и спускаться на байдарках. Зимой — горнолыжный спорт. Сейчас Садыр Жапаров строит альтернативу Куршевелю. В Альпах горы гораздо ниже, снега все меньше и меньше. Изменение климата имеет отрицательную сторону, но и предоставляет таким развивающимся государствам, как Кыргызстан, позитивные неожиданные возможности. Наша страна намерена воспользоваться ими в полную силу.

На фоне изменения климата к нам совсем неожиданно стали приезжать тысячи семей с Ближнего Востока. Они бегут от 50-градусной жары. Кроме того, в нашу республику приезжают индийцы. Из Индии до Кыргызстана — два часа перелета, в этой стране проживают сотни миллионов людей. Мы строим целые города, в которых зажиточные семьи из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии будут покупать жилье. У нас красивейшая природа и прохладное лето.

— Кыргызстан— это будущая Швейцария?

— Это Швейцария Азии, азиатская Швейцария. Об этом всегда говорили, но мы потеряли 30 первых лет своего становления. Садыр Жапаров вывел Кыргызстан на путь устойчивого развития. Перед нами не стоит вопрос выживания, наша страна преисполнена оптимизмом и уверенностью в правильности заданного курса. Мы провозгласили такую великую национальную мечту, что в следующую эпоху будем жить не просто хорошо, а зажиточно.

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