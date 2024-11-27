Список документов, подписанных в рамках визита Садыра Жапарова в Германию

Подписание ряда двусторонних документов по кыргызско-германскому сотрудничеству

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Германию сегодня подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Список документов:

- инвестиционное соглашение между кабмином и компаниями Sonnenenergie, a.s., AB Progressio GmbH, LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG, а также ОАО "СЭС Токтогул" и "СЭС Токтогул КГ" о реализации проекта строительства и эксплуатации двух плавучих солнечных электростанций;

- меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки КР и telc gGmbH;

- меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызстана, Федеральным агентством занятости Германии, telc gGmbH и DVV International;

- меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки КР, госминистром по европейским и международным делам Государственной канцелярии Баварии, администратором Камского района и Федеральным агентством занятости Германии;

- меморандум о сотрудничестве между Минобрнауки КР и германской компанией SLG SPITZKE LOGISTIK GmbH по вопросам подготовки машинистов поездов;

- меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения КР и Университетом Любека;

меморандум между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и - Независимым исследовательским институтом по вопросам охраны окружающей среды;

соглашение о намерениях сотрудничества между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и компанией Intertek GmbH;

- меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством инвестиций КР и компанией "NISBAU Anlagentechnik GmbH";

- меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Немецкой туристической ассоциацией (Deutsche Reiseverband e.V.) о проведении форума дестинации в КР в 2025 году;

- меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Немецкой туристической ассоциацией (Deutsche Reiseverband e.V.);

- соглашение о покупке электроэнергии (РРА-КОНТРАКТ);

- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Siemens Energy Global GmbH & Co. KG;

- меморандум о взаимопонимании между Центром государственно-частного партнерства и компанией SBS Holdings по продвижению проекта ГЧП о строительстве и эксплуатации завода по выпуску деталей для "умных" домов;

- меморандум о сотрудничестве между банком ODDO BHF AG и компанией "Текстиль Транс";

- меморандум о сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций КР и Потсдамским институтом изучения климатических изменений;

- соглашение о сотрудничестве между Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова и Техническим университетом Горной академии Фрайберга.

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